Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Einbrüche beschäftigen Kriminalpolizei

Münster (ots)

Drei Einbrüche in Einfamilienhäuser beschäftigen seit dem Wochenende die Kriminalpolizei in Darmstadt. In einem Fall entkamen die Kriminellen mit Beute, zweimal blieb es beim Versuch. Zwischen 22 Uhr am Samstag (25.5.) und circa 0.30 Uhr in der Nacht verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Straße "Am Mühlacker" und brachen durch die aufgehebelte Terrassentür in das Innere ein. Hier durchwühlten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten nach derzeitigen Informationen Bargeld. Ohne Diebesgut flüchteten die Einbrecher, nach einer gleichgelagerten Tat in ein leerstehendes Haus in der gleichen Straße. Nicht ins Haus kamen die Unbekannten bei einem weiteren versuchten Einbruch im Helgolandring. Hier wurden frische Hebelspuren an der Terrassentür zur Wohnung festgestellt. Das Kommissariat 21/22 nimmt in allen Fällen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen. Wem ist Verdächtiges aufgefallen?

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell