POL-FR: Emmendingen: Möglicher sexueller Übergriff - Zeugen und Geschädigte gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 01.05.2024, gegen 16.15 Uhr hatte ein bislang unbekannter Täter einen in der Fürstbischof-Galura-Straße in Herbolzheim-Bleichheim geparkten Pkw FIAT Tipo, Farbe grau, mit Emmendinger Kennzeichen zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Polizeiposten Kenzingen (Tel.: 07644 9291-0) hat die ...

