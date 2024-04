Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mann mit Messer verletzt

Am Montag sollen zwei Unbekannte einen 26-Jährigen in Heidenheim angegriffen haben.

Gegen 22.45 Uhr soll es im Bereich der Theodor-Heuss-Straße, auf dem Fußweg zur Bärenstraße unterhalb eines Supermarktes, zu dem Angriff gekommen sein. Zwei Täter, einer davon mutmaßlich mit einem Messer bewaffnet, griffen den 26-Jährigen an. Der 26-Jährige erlitt dadurch eine Schnittverletzung am Unterarm. Dem Geschädigten gelang es in ein Gebäude in der Olgastraße zu flüchten. Dort verständigte ein Zeuge Rettungskräfte. Die brachten den leicht verletzten Mann mit in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Die beiden Täter sprachen wohl arabisch und waren mit Sturmmasken vermummt. Sie waren dunkel gekleidet und etwa 175 cm bis 180 cm groß.

