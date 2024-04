Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bei Unfall verletzt

Am Dienstag erlitten zwei Personen bei einem Unfall bei Heidenheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 15.40 Uhr bog ein 24-Jähriger mit seinem VW Tiguan von einem Waldparkplatz nach links in die Zanger Straße in Richtung Heidenheim ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 53-jährigen Ford- Fahrerin. Die war von Heidenheim in Richtung Zang unterwegs. Durch die Kollision überschlug es den VW mehrfach. Anschließend kam das Auto auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzung. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Ein Abschlepper barg die Autos, an denen ein Schaden von jeweils etwa 7.000 Euro entstand. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07321/322-432. Den ersten Erkenntnissen zufolge stand wohl zur Unfallzeit ein weißer Transporter an der Einmündung des Parkplatzes zur Zanger Straße. Durch dieses Fahrzeug soll für den 24-Jährigen beim Einfahren auf die Kreisstraße die Sicht behindert gewesen sein.

