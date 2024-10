Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ 52-Jähriger bei Diebstählen und Aufbrüchen auffällig - in Gewahrsam genommen ++ Senioren übergeben Wertsachen an Täter ++ Jugendliche entfernen Diebstahlssicherung ++ Fensterscheibe beschädigt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - 52-Jähriger mehrfach bei Diebstählen und Aufbrüchen auffällig - in Gewahrsam genommen

Gleich mehrfach fiel ein 52 Jahre alter Lüneburger am 15.10.24 bei Diebstählen in Geschäften und versuchten Aufbrüchen von Automaten im Lüneburger Stadtgebiet auf. Polizeibeamte konnten den Mann, der bereits eine "einschlägige Vergangenheit" hat, in den Nachmittagsstunden erst vorläufig festnehmen. Auch aufgrund seines aggressiven Verhaltens folgte dann eine Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten. In den Morgenstunden des 15.10.24 war der Lüneburger bei einem räuberischen Ladendiebstahl in einem Supermarkt Auf den Blöcken aufgefallen. Dort wollte er gegen 10:30 Uhr Alkohol klauen, bedrohte das Personal und fuhr dann mit einem Fahrrad weg. Kurz zuvor hatte der 52-Jährige auch versucht in dem angrenzenden Baumarkt (Auf den Blöcken) einen Bohrschrauber, eine Kettensäge, eine Stichsäge sowie weiteres Werkzeug zu stehlen. Die Gegenstände hatte der Mann von innen hinter einen Zaun nach außen gelegt, wurde dabei jedoch zuvor ertappt.

Gegen 13:30 Uhr fiel der Mann dann in einem Wäschesalon in der Altenbrückertorstraße auf. Dort brach er an einem Kaffeeautomaten, einem Waschpulverautomaten, einem Wäschetrockner sowie einem Getränkeautomaten rum. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro. Die Tat wurde videografiert und polizeilich erst am Abend bekannt.

Gegen 14:30 Uhr war der 52-Jährige dann in der Kalandstraße aktiv und machte sich dort an einem Parkautomaten zu schaffen, den er mit einem Schrauberdreher aufbrechen wollte. Zeugen beobachteten die Tat und alarmierten die Polizei, die den Mann antreffen konnten. Er wurde vorläufig festgenommen und auch aufgrund seines aggressiven und renitenten Verhaltens später zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! ruft an - Senioren übergeben Wertsachen an Täter - Polizei warnt

Opfer von Telefonbetrügern wurde ein älteres Ehepaar im Lüneburg Stadtteil Kreideberg in den Mittagsstunden des 15.10.24. Angebliche Polizeibeamte hatten sich gegen 11:00 Uhr bei den Senioren gemeldet und diesen vorgegaukelt, dass sie angeblich durch eine Diebesbande observiert werden, da der Name der Senioren auf einer Liste aufgetaucht sei. Zum Schutz ihres Eigentums sollten die Personen ihre Wertgegenstände an die Polizei übergeben. Die Senioren gingen auf den Betrug ein und deponierten in der Folge draußen Bargeld, Schmuck und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro, welches durch die Trickbetrüger abgeholt wurde. Danach fiel der perfide Schwindel auf. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt ältere Menschen und ihre Angehörigen: "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und werden Sie misstrauisch!" Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein!

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

-Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)!

-Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen!

-Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden!

-Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren!

-Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Adendorf, OT. Erbstorf - Einbruch in Büroräume

In die Büroräume eines ambulanten Pflegedienstes in der Dorfstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 16.10.24 ein. Die Täter hatten gegen 01:30 Uhr ein Fenster aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag mitgenommen. Es entstand ein Schaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Rucksäcke verschwinden aus Baustellenfahrzeug

Zwei Rucksäcke von Arbeitern griff sich ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 15.10.24 zwischen 14:00 und 15:00 Uhr aus einem auf dem Parkstreifen am Ostpreußenring abgestellten offenen Baufahrzeug. Es verschwanden, Geldbörse, Werkzeug und Brille. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - ins Haus geschlichen - Wertsachen mitgenommen

In den frühen Nachmittagsstunden des 15.10.24 kamen aus einem Einfamilienhaus in Groß Sommerbeck diverse Wertsachen, wie u.a. Schmuck, weg. Eigentümer und Polizei gehen aktuell davon aus, dass sich jemand zwischen 13:30 und 14:45 Uhr unverschlossene ins Gebäude geschlichen hat, sich umsah und die Wertsachen mitnahm. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise auch zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin kam es in den Mittagsstunden des 15.10.24 Bei der St.-Johanniskirche. Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Pkw Peugeot war gegen 12:30 Uhr an der Einmündung Kalandstraße mit einer 31 Jahre alten entgegenkommenden und nach links abbiegenden Radfahrerin kollidiert. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Jugendliche entfernen Diebstahlssicherung - Anschließend Flucht

Mehrere Jugendliche betraten am 14.10.2024 gegen 11:00 Uhr ein Geschäft in der Straße "St. Georg". Dort nahmen sie Kleidungsstücke mit in eine Umkleidekabine und entfernten die Diebstahlssicherung. Anschließend zogen sie die Kleidungsstücke an und versuchten das Geschäft zu verlassen. Eine Mitarbeiterin konnte die Jugendlichen kurz aufzuhalten. Diese flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert der Kleidung liegt bei etwas unter 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Nahrungsmittel im Supermarkt verzehrt

Eine 20-jährige Frau entnahm am 15.10.2024 gegen 09:30 Uhr Nahrungsmittel aus der Auslage eines Supermarktes in der Veerßer Straße. Anschließend verzehrte sie ein Teil der Ware und stellte die angebrochene Ware zurück. Sie verließ das Geschäft ohne die verzehrten Nahrungsmittel im Wert von wenigen Euro zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte das Vorgehen beobachten und die Frau am Ausgang stellen.

Uelzen - Unfall im Kreisverkehr - Mann verliert Kontrolle über Mofa

Ein 36 Jahre alter Mann befuhr am 15.10.2024 gegen 10:30 Uhr den Kreisverkehr am Theater, Greyerstraße, mit einem Mofa. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Mofa wird auf 250 Euro geschätzt.

Uelzen - Fensterscheibe beschädigt

Die hintere Fensterscheibe der Fahrerseite eines Audi Q7 wurde am Nachmittag des 15.10.2024 durch Unbekannte beschädigt. Der PKW befand sich im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Reitvereins in der Gerdauer Straße. Der Sachschaden liegt bei ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt - Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf Kreisstraße

Auf der Kreisstraße 62 kam es am 15.10.2024 gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei kam eine 46 Jahre alte VW-Beetle Fahrerin auf dem Weg von Nettelkamp in Fahrtrichtung Wieren in einem Kurvenbereich hinter der Brücke aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Nissan Qashqai und kam ins Schleudern. Ein hinter dem Nissan fahrender Hyundai i20 wurde ebenfalls von dem VW beschädigt. Alle drei beteiligten Personen wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn blieb für wenige Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf über 20000 Euro geschätzt. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

