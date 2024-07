POL-HL: HL-Genin / Eigentümer von Falt-E-Bike gesucht

Lübeck (ots) - Am Donnerstag (27.06.2024) ereignete sich in Neustadt in Holstein ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Obwohl einer der Unfallbeteiligten zu Boden stürzte und sich verletzte, setzte der zweite Beteiligte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei in Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Dem Sachstand nach befuhr der ...

