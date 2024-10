Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kollision im Gegenverkehr auf dem Uhlenring - Pkw und Lkw kollidieren ++ Pkw kollidiert mit Reh und gerät in Brand ++ Pkw zur "Spritztour entwendet" - Unfälle verursacht und ...

Lüneburg (ots)

Presse - 17.10.2024 ++

Lüneburg

Hittbergen - Pkw kollidiert mit Reh und gerät in Brand

Mit einem Reh kollidierte der Fahrer eines Pkw Hyundai Tucson in den Morgenstunden des 17.10.24 auf der Landesstraße 219 zwischen Jürgenstorf und Hittbergen. Der 59 Jahre alte Fahrer war gegen 07:15 Uhr mit einem querenden Reh kollidiert. Es kam zu einem leichten Anstoß. Das Tier verendete im Seitenraum. In der Folge geriet der Pkw in Brand und brannte komplett aus. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

Amelinghausen - im Imbiss zugeschlagen - Kunde schlägt Mitarbeiter

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 49-Jährigen nach einem Vorfall in einem Imbiss/Pizzeria in den Nachmittagsstunden des 16.10.24 in der Oldendorfer Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen wollte der 49-Jährige als Kunde anschreiben lassen, was durch den Mitarbeiter abgelehnt wurde. Es kam gegen 15:20 Uhr zu einem Streitgespräch, bei dem der Mitarbeiter geschlagen wurde. Der Aggressor erhielt neben der Strafanzeige einen Platzverweis.

Artlenburg/Hamburg - Pkw zur "Spritztour entwendet" - Unfälle verursacht und Fahrzeug wieder abgestellt

Eine unbefugte Ingebrauchnahme ihres weißen Pkw Audi Q2 mit "LGer-Kfz-Kennzeichen" brachen Anwohner aus Artlenburg in den Morgenstunden des 14.10.24 zur Anzeige. Demnach hatten Unbekannte den Pkw in der Nacht mit dem Pkw-Schlüssel aus dem Wohnhaus in brauchgenommen und waren mit diesen in Richtung Hamburg gefahren. Dort verursachten die Nutzer mehrere Verkehrsunfälle und stellten den Pkw wieder an der Straße in Artlenburg ab. Am Pkw entstanden diverse Unfallspuren. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise von Beobachtungen/Wahrnehmungen zum betreffenden Pkw vom 14.10. nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Preten - Einbruch in Cafe

In die Räumlichkeiten eines Cafes Zur Schäferei in Preten brach ein Unbekannter im Zeitraum vom 15. auf den 16.10.24 ein. Mit einem Stein wurde eine Scheibe einer Eingangstür beschädigt, so dass der Täter ins Cafe gelangte. Dort konnte er einen geringen Bargeldbetrag aus einer Spardose erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Betrunkener pöbelt und bettelt in Einkaufsmarkt herum - Platzverweis erteilt

Mit einem bereits polizeilich bekannten 28-Jährigen hatte es die Polizei in den Mittagsstunden des 16.10.24 in einem Einkaufsmarkt im Develangring zu tun. Der stark alkoholisierte Mann (2,5 Promille) hatte sich trotz Hausverbots gegen 11:15 Uhr im Markt aufgehalten, Marktleiter sowie Kunden angebettelt, beleidigt und auch bedroht. Die Polizei setzte den Mann vor die Tür und leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Uelzen

Uelzen - Kollision im Gegenverkehr auf dem Uhlenring - Pkw und Lkw kollidieren - Frau schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem "Uhlenring" - Bundesstraße 4 kam es in den Morgenstunden des 17.10.24. Nach derzeitigen Ermittlungen und Angaben der Beteiligten hatte eine 87 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi gegen 07:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Molzen und Oldenstadt (zweispuriger Bereich) einen Lkw mit Anhänger überholt. Der Lkw zog dann plötzlich nach links, so dass die Seniorin auf den Anhänger auffuhr, durch die Kollision in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper DAF kollidierte. Die Audi-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen (u.a. Frakturen) und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 40.000 Euro. Der Lkw mit Anhänger soll weitergefahren sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Eindringlinge in Wohnhaus öffnen Wasserhähne

In ein Einfamilienhaus Am Forstgarten brachen Unbekannte im Zeitraum vom 13. bis 16.10.24 ein. Über eine aufgebrochene Kellertür gelangten die Unbekannten ins Gebäude, griffen sich etwas Kleingeld, öffneten jedoch vor dem Verlassen mehrere Wasserhähne, so dass Sachschaden entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Kollision im Kreisverkehr - Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 59 Jahre alte Radfahrerin in den Nachmittagsstunden des 16.10.24 in der Oldenstädter Straße. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz wollte gegen 15:30 Uhr in den Hammersteinkreisverkehr einfahren und kollidierte dabei mit der in vorgeschriebener Fahrtrichtung fahrenden Radfahrerin. Diese stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

