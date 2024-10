Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Bildmaterial -> Update verschwundener Student: Leichnam eines jungen Mannes in der Ilmenau entdeckt ++ Einsatzkräfte der DLRG stellen bei erneuter Suche leblosen Körper in der Ilmenau im ...

Lüneburg (ots)

++ Update verschwundener Student: Leichnam eines jungen Mannes in der Ilmenau entdeckt ++ Einsatzkräfte der DLRG stellen bei erneuter Suche leblosen Körper in der Ilmenau im Umfeld des Campinggeländes fest ++ weitere Ermittlungen dauern an ++

Melbeck/Lüneburg/Hamburg

... anbei Bildmaterial der DLRG im Landkreis Lüneburg. Hinweis: die Aufnahme entstand wenige Minuten vor dem Auffinden des Leichnams in der Ilmenau bei Melbeck

Auf die Pressemitteilungen der letzten Tage wird verwiesen.

