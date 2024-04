Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreiste Ladendiebe

Kaiserslautern (ots)

Mit zwei dreisten Ladendieben hatte es die Polizeiinspektion 2 am Donnerstag zu tun. Zunächst meldete sich am frühen Nachmittag ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Fruchthallstraße. Er hatte einen Mann wiedererkannt, der bereits zwei Tage zuvor im Markt aufgefallen war. An diesem Tag hatte sich der Unbekannte an der Frischetheke Waren einpacken lassen und verließ anschließend das Geschäft, ohne die Sachen zu bezahlen.

Als derselbe Mann am Donnerstag erneut an der Frischetheke auftauchte und sich Fleisch einpacken ließ, folgte der Mitarbeiter dem Tatverdächtigen in Richtung Kassenbereich. Der Mann merkte, dass ihm jemand folgte, und legte daraufhin die Fleisch-Tüte in ein Regal. Der Mitarbeiter sprach ihn dennoch an, bat ihn ins Büro und verständigte die Polizei. Zu den Vorwürfen wollte sich der 28-Jährige nicht äußern. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.

Darüber hinaus ergab die Überprüfung seiner Personalien, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl besteht, weil er eine Geldstrafe noch nicht bezahlt hat. Da der 28-Jährige den dreistelligen Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er ins Gefängnis gebracht, wo er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzt.

Auf nicht weniger dreiste Art und Weise versuchte ein Ladendieb in einem Fachmarkt in der Hohenecker Straße, sich Waren unter den Nagel zu reißen. Mitarbeiter des Marktes beobachteten am Donnerstagnachmittag, wie der Mann auf dem Außengelände mehrere Gegenstände über den Zaun warf. Anschließend verließ er ohne Waren das Geschäft und lief zu der Stelle am Zaun, wo er die Sachen "deponiert" hatte.

Der 29-Jährige machte ebenfalls von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ihm wurde ein Platzverweis bis zum nächsten Morgen erteilt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

