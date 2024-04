Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeuge beobachtet Kollision

Kaiserslautern (ots)

Der Unfallverursacher kann dank eines Zeugen festgestellt werden. Vom Unfallgegner fehlt jede Spur. Ein 66-Jähriger fuhr am Mittwoch um 16:30 Uhr mit seinem Dacia Sandero die Triftstraße entlang. Etwas zu knapp schnitt er einen am Straßenrand geparkten schwarzen Kleinwagen. Die Außenspiegel kollidierten derart, dass der Spiegel des parkenden Autos nach vorne umgeklappt wurde. Doch der Verursacher hielt nicht an, um sich um den Schaden zu kümmern. Er fuhr davon. Ein Zeuge beobachtete die Kollision, merkte sich das Kennzeichen des Wegfahrenden und verständigte die Polizei. Die Halteradresse wurde durch einen Streifenwagen aufgesucht. Dort konnte der 66-Jährige angetroffen werden. Auch eine Beschädigung an dem Außenspiegel seines Dacia war vorhanden. Der geparkte schwarze Kleinwagen hingegen konnte in der Triftstraße durch die Polizei nicht mehr ausfindig gemacht werden. Eine Nachricht über die Unfallaufnahme erhielt der weitere Beteiligte somit nicht. Haben Sie zur genannten Zeit mit einem schwarzen Kleinwagen in der Triftstraße geparkt? Melden Sie sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2. |fla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell