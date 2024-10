Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck ++ Binnenschiff kollidiert mit Betonwand im Bereich Schiffshebewerk ++ Motorradfahrer verunfallen ++ Einbrüche in PKW ++ Einbruch in Bungalow ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck

Durch eine rückwärtige Terrassentür brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 20.10.24 in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße ein. Die Täter durchsuchten zwischen 15:15 und 18:00 Uhr die Räumlichkeiten und nahmen zwei Ringe sowie einen geringen Bargeldbetrag mit. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "nach dem Stern gegriffen" - Diebin ertappt und verfolgt - Mercedes-Stern zurückgegeben

Den "Stern" eines Vor der Sülze geparkten Pkw Mercedes riss eine 43-Jährige in den Abendstunden des 20.10.24 gegen 19:50 Uhr vor den Augen eines Passanten ab. Die Frau ergriff mit dem Souvenir die Flucht, konnte jedoch durch alarmierte Polizeibeamte angetroffen werden. Sie gab das "Objekt der Begierde" wieder zurück. Um das Strafverfahren kommt sie jedoch nicht herum.

Lüneburg - "Vandale" sägt vier kleinere Bäume um - Feuerwehr entfernt Holz von Straße - Polizei ermittelt

Wegen Gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen unbekannt. Ein "Vandale" hatte in der Nacht zum 20.10.24 vier kleinere Bäume an der Bleckeder Landstraße - in Höhe ehem. Schliefenkaserne - umgesägt, so dass diese auf die Fahrbahn kippten. Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten die Bäume von der Straße. Es entstand ein Schaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - Binnenschiff kollidiert mit Betonwand im Bereich Schiffshebewerk

Aufgrund eines Fahrfehlers/Fehlbedienung kollidierte ein Binnenschiff bzw. ein Schubleiter in den Morgenstunden des 19.10.24 gegen 08:00 Uhr mit einer Sperrtonne, einem Dammbalken und einer Betonwand im Bereich des Ost-Trogs. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Der Schiffsverkehr war durch die Nutzung des West-Trogs am Schiffshebewerk nicht beeinträchtigt.

Brietlingen - Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 62 Jahre alter Motorradfahrer in den Nachmittagsstunden des 20.10.24 auf der Bundesstraße 209 - Einmündung Kreisstraße 1 - Große Straße. Dabei touchierte der Yamaha-Fahrer vermutlich gegen 14:30 Uhr den Bordstein, so dass das Motorrad kippte und der Biker sich überschlug. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro.

Amt Neuhaus, OT. Stiepelsen/ Wehningen - Motorradfahrer verunfallen

Zu gleich zwei Unfällen mit Beteiligung von Motorradfahrern kam es zum Ende der Motorradsaison in den Mittags- und Nachmittagsstunden des 20.10.24 im Amt Neuhaus. Gegen 13:30 Uhr kam auf der Landesstraße 244 zwischen Stiepelse und Krusendorf ein 55-Jähriger mit seiner Yamaha in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 16:50 Uhr verunfallte ein 62-Jähriger mit seiner Harley-Davidson auf der Bundesstraße 195 zwischen Wehningen und Tripkau. Dabei kam der Mann aus Boizenburg (Landkreis Hagenow) von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Wassergraben. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Lüneburg geflogen.

Lüneburg - mit dem Pkw im Graben gelandet

Auf regennasser Fahrbahn verunfallte ein 67 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Polo in den Morgenstunden des 21.10.24 auf der Kreisstraße 36. Der Mann aus der Samtgemeinde Gellersen war gegen 08:45 Uhr zwischen Rettmer und Heiligenthal in einer Kurve nach links von der Fahrbahn und kam in einem Graben zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg OT Prisser - Einbruch in Bungalow - Fenster aufgehebelt

Die Polizei ermittelt aufgrund eines Einbruches in einen Bungalow im Kiefernring im Ortsteil Prisser. Unbekannte hebelten dabei ein rückwärtiges Fenster auf und betraten das Objekt. Dort durchwühlten sie diverse Räume und entfernten sich anschließend mit bislang unbekanntem Diebesgut. Der Tatzeitraum kann auf das vergangene Wochenende vom 18.10.2024 bis zum 20.10.2024 begrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - E-Bike entwendet

Ein schwarzes E-Bike der Marke "Fischer" im Wert von mehreren hundert Euro wurde in der Nacht zum 20.10.2024 "Am Anger" durch derzeit Unbekannte entwendet. Dabei stand das E-Bike zum Tatzeitpunkt mit einem Seilschloss gesichert vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Fensterscheibe von PKW eingeschlagen - kein Diebesgut

Die Fensterscheibe eines Ford Kuga wurde am 20.10.2024 gegen 02:00 Uhr in der Straße "Eichelberg" im Ortsteil Groß Liedern eingeschlagen. Der PKW befand sich auf dem Grundstück der Geschädigten und wurde am Morgen des 20.10.2024 mit entsprechenden Beschädigungen vorgefunden. Es wurde nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei wenigen hundert Euro. Zwei ähnliche Vorfälle gab es in Bad Bevensen (s.u.). Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Einbrüche in PKW - Handtasche und Umhängetasche entwendet

Zwei Einbrüche in PKW wurden der Polizei im Verlaufe des 20.10.2024 gemeldet. Dabei wurde zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr die Seitenscheibe eines Skoda Fabia eingeschlagen und eine Umhängetasche samt Dokumenten, Zahlungskarten und Bargeld entwendet. Der PKW war in der Klein Hesebecker Straße abgestellt. Ein weiterer Einbruch fand zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr auf einem Waldweg an der Landesstraße 232 statt. Auch dort schlugen derzeit Unbekannte die Seitenscheibe eines PKW-Mercedes ein und verschafften sich Zugang zum Fahrzeug. Es wurde eine Handtasche mit ähnlichem Inhalt entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei jeweils mehreren hundert Euro. In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei: "Lassen Sie ihre Wertsachen nicht in ihrem Fahrzeug unbeaufsichtigt zurück." Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Strom-/ Verteilerkasten angezündet - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Unbekannte haben im Zeitraum vom 18.10.2024 bis zum 20.10.2024 einen Strom/- Verteilerkasten in der Ripdorfer Straße mit Feuer beschädigt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Baucontainer aufgebrochen - Baumaterial entwendet

Unbekannte hebelten im Zeitraum vom 18.10.2024 bis zum 21.10.2024 mittels derzeit unbekanntem Werkzeug einen Container auf einer Baustelle in der Karl-Söhle-Straße auf. Anschließend entwendeten sie Baumaterial im Wert von etwas über 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell