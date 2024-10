Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 18/19./20.10.2024 ++

+++ Lüneburg +++ Lüneburg, Radfahrer stürzt betrunken und verletzt sich leicht

Am Freitagnachmittag wird der Polizei ein Fahrradfahrer gemeldet, welcher wiederholt mit seinem Rad stürzte und sich dadurch leichte Verletzungen zuzog. Durch die Beamten konnte der 50-Jährige Lüneburger angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab: 2,19% Promille. Damit war die Fahrt für den Mann beendet und die Blutentnahme wurde durch einen Arzt auf der Lüneburger Dienststelle durchgeführt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lüneburg - Einbrüche in Fahrzeuge im Lüneburger Stadtgebiet

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen in Fahrzeuge. Dabei wurde die Beifahrerscheibe eines Pkw eingeschlagen, der "Hinter der Sülzmauer" abgestellt stand. In einen weiteren Pkw wurde in der Straße "Am Schierbrunnen" eingebrochen. Auch in der "Parkstraße", der "Johanna-Kirchner-Straße" und "Am Schützenplatz" wurde in Fahrzeuge eingebrochen. In einem Fall konnten mit den entwendeten Zahlungskarten Abbuchungen vorgenommen werden. Einige der Fahrzeuge waren unverschlossen. Die Polizei warnt erneut ausdrücklich: "Lassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen und schließen Sie diese, auch auf Grundstücken, stets ab." Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auffahrunfall: Mitfahrerin leicht verletzt

Am Samstagabend fuhr ein 28-Jähriger Lüneburger mit seinem Pkw Ford in der Willy-Brandt-Straße auf einen vorausfahrenden Pkw Audi auf, als die 57-Jährige Fahrerin des Pkw verkehrsbedingt bremsen musste. Die Beifahrerin im Audi wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wittorf - Munitionsfund auf einem Feld

Ein Munitionsfund wurde am Samstagnachmittag durch Mitarbeiter des niedersächsischen Landesamts für Denkmalschutz im Bereich Wittorf gemeldet. Durch den hinzugezogenen Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte die ca. 2cm große Sprenggranate gesichert werden. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand zu keiner Zeit. Die Munition wird nun der Vernichtung zugeführt.

Artlenburg - Schlägerei auf Herbstmarkt

In der Nacht zu Sonntag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Besuchern des Artlenburger Herbstmarkts. Mehrere Personen wurden dadurch leicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt vor Ort auf; ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 22-Jährigen Beschuldigten wurde eingeleitet.

+++ Lüchow-Dannenberg +++ Lüchow - Brand in einem Einfamilienhaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in den Morgenstunden zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lüchow. Durch die Feuerwehr konnte der Brand in einem der Zimmer gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses, darunter zwei Kinder, wurden leicht verletzt in das Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Amt Neuhaus - Brand von Altkleidercontainern

In Amt Neuhaus kam es in der Nacht von Samstag zu Sonntag zu einem Brand von Altkleidercontainern. Ein Übergreifen des Feuers auf einen weiteren Altpapiersammelcontainer hat stattgefunden. Nach Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen nimmt das Polizeikommissariat Lüchow unter der Telefonnummer 05841-1220 entgegen.

Gemeinde Wustrow - Entsorgung von Altreifen

In den letzten Tagen kam es in der Gemeinde Wustrow mehrfach zu der Entsorgung von Altreifen in größeren Mengen. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Verursachern können beim Polizeikommissariat Lüchow, unter der Telefonnummer 05841-1220, mitgeteilt werden.

+++ Landkreis Uelzen +++

Uelzen - körperliche Auseinandersetzung auf dem Uelzener Martinimarkt

Zu einer Körperverletzung ist es am Freitag, dem 18.10.2024, gegen 19:40 Uhr, auf dem Martinimarkt in Uelzen gekommen. Nach vorangegangenen Streitigkeiten schlug ein 51-Jähriger einen 36-Jährigen mit der Faust unter das Kinn. Den Beschuldigten erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Uelzen - Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen

Am Samstag, dem 19.10.2024, gegen 01:30 Uhr, fällt einer Funkstreifenwagenbesatzung ein VW Golf im Uelzener Stadtgebiet auf. Das Fahrzeug wird in sog. "Schlangenlinien" geführt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass die 57-Jährige Verkehrsteilnehmerin deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,31 Promille. Der Führerschein der Frau wird sichergestellt und ihr wird eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten.

Natendorf OT Vinstedt / Kreisstraße 11 - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Freitag, den 18.10.2024, gegen 10:30 Uhr befährt eine 21-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Kreisstraße 11 von Vinstedt in Richtung Ebstorf. Auf dieser Strecke kommt ihr mittig auf der Fahrbahn ein PKW entgegen. Die 21-Jährige muss abbremsen und ausweichen. Beim Ausweichmanöver kollidierte sie mit einem Leitpfosten. Am PKW der 21-Jährigen entstehen mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Ebstorf unter 05822-94792-0 zu melden.

Uelzen - E-Bike und E-Scooter in der Birkenallee entwendet!

In der Nacht von Freitag, dem 18.10.2024, 20:00 Uhr und Samstag, dem 19.10.2024, 10:00 Uhr, wird ein angeschlossenes E-Bike der Marke "Kalkhoff Edeavour" mit roter Rahmenfarbe von einem Grundstück in der Birkenallee in Uelzen entwendet. Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag wird ein angeschlossener E-Scooter der Marke VMAX in selbiger Straße entwendet. Der Tatzeitraum beläuft sich zwischen 20:45 Uhr und 12:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-930-0 entgegen.

Suhlendorf / B71 - Zusammenstoß mit Fahrrad

Am Samstag, dem 19.10.2024, um 10:10 Uhr, kommt es an der Bundesstraße 71 in Höhe Suhlendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einen PKW und einem Fahrrad. Ein 56-Jähriger beabsichtigt mit seinem PKW Skoda auf die Bundesstraße 71 einzubiegen und übersieht dabei den vorfahrtberechtigten 48-Jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Uelzen - Verkehrsunfallflucht - Fahrzeugführerin ermittelt

Am Samstag, dem 19.10.2024, gegen 15:10 Uhr, übersieht eine 18-Jährige Fahrzeugführerin eines PKW einen Straßenpoller i.H. der Einmündung "Lüneburger Straße" / "Heiligen-Geist-Straße". Anschließend entfernt sie sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort und kann an der Halteranschrift angetroffen werden. Es entsteht ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Lüder / Landesstraße 265 zwischen Reinstorf und Bokel - Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Am Samstagabend, dem 19.10.2024, gegen 19:30 Uhr, befährt ein 83-Jähriger Fahrzeugführer eines PKW die Landesstraße 265 von Reinstorf in Fahrtrichtung Bokel. Am Ortsausgang von Reinstorf kommt der 83-Jährige mit seinem PKW der Marke VW nach links in den Gegenverkehr und touchiert zunächst mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Skoda. Anschließend kollidiert er mit einem weiteren PKW VW eines 49-Jährigen. Durch den Unfallhergang werden der 83-Jährige und der 49-Jährige leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

