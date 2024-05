POL-RBK: Rösrath - Verkehrskommissariat sucht Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall

Bergisch Gladbach (ots) - Am Sonntag (12.05.) wurde die Polizei gegen 17:30 Uhr zu einem Diebstahl in die Jakobstraße gerufen. Unbekannte Täter hatten zwei Waschautomaten der dortigen Autowaschanlage aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Laut Angaben der Mitarbeiter waren die Automaten bei Geschäftsschluss am Samstag (11.05.) gegen 18:00 Uhr noch ...

