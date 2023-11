Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bergstraße: Einbrecher auf Tour im Kreis Bergstraße

Bergstraße (ots)

Über das vergangene Wochenende ereigneten sich insgesamt fünf Wohnungseinbrüche in Bensheim, Biblis, Mörlenbach und Viernheim.

Am Samstag (18.11.) zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr brachen Unbekannte in der Ludwigstraße in Bensheim in ein Haus ein. Über die Terrassentür gelangten die Täter in das Gebäude und durchwühlten dieses. Im Anschluss konnten die Kriminellen mit der Beute unerkannt fliehen. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Gleich zwei Mal schlugen Täter in Biblis zu. Am Samstagabend (18.11.) versuchten Einbrecher in ein Haus in der Kirchstraße zu gelangen. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruchsversuch und schaltete sofort sämtliche Lichter im Haus an. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Täter hierdurch in die Flucht geschlagen. Zudem konnten Täter in der Jahnstraße in der Nacht zu Sonntag (19.11.) mit Gewalt in ein leerstehendes Haus einbrechen. Die Diebe verschafften sich mit Gewalt Zugang in das Gebäude und durchstöberten dieses. Mit Werkzeug und Schmuck im Gepäck konnten die Täter unerkannt fliehen. Der Schaden wird auf circa 1400 Euro geschätzt.

Am Freitag (17.11.) brachen Kriminelle zwischen 06:30 Uhr und 15:30 Uhr in ein Haus in der Hauptstraße in Mörlenbach ein. Die Diebe verschafften sich mit Gewalt Zutritt und durchstöberten das Haus nach Wertsachen. Mit der Beute gelang die unerkannte Flucht. Der Schaden wird aktuell auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

Am Freitag (17.11) zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr brachen Diebe mit Gewalt in ein leerstehendes Wohnhaus in der Lise-Meitner-Straße in Viernheim ein. Im Gebäude befanden sich Geld und Schmuck, was die Täter an sich nahmen und flüchteten. Der Schaden wir aktuell auf circa 1000 Euro geschätzt.

In allen Fällen hat das Kommissariat 21/22 in Heppenheim bereits die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung werden unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell