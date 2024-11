Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Mit Feuerwerkskörpern gezündelt und Tretroller in Brand gesetzt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei seit Dienstag in Giengen a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, hielten sich gegen 19 Uhr drei Personen im Alter von 13 und 14 Jahren auf dem Schulgelände in der Eberhardstraße auf. Dort sollen die Unbekannten im Bereich der überdachten Fahrradständern mit Feuerwerkskörpern gezündelt haben. Im weiteren Verlauf hätten die Jungen wohl eine Flüssigkeit über einen an den Ständern angeschlossenen Tretroller gegossen und angezündet. Danach seien die Drei auf E-Scootern und einem E-Bike geflüchtet. Dem Zeuge und einem Helfer gelang es mit zwei Wassereimern das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr war nicht mehr erforderlich. Die Polizei Giengen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sie schätzt den Schaden am Tretroller auf rund 50 Euro. Die Ermittler suchen nun nach den Tätern und auch nach dem Eigentümer des Rollers. Hinweise nimmt die Polizei Gingen unter der Tel. 07322/9653-0 entgegen.

