Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 18.06.24, 11.00 Uhr bis 24.06.24, 07.50 Uhr wurde ein Materialcontainer auf einer Baustelle in der Straße Palmental aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten aus dem Inneren Winkel und Schrauben im Wert von rund 6.000 Euro. Das Beutegut hatte entsprechendes Gewicht. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei Eisenach nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen, auch hinsichtlich von Fahrzeugen (Kraftfahrzeug, Rad etc.), gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 24247045 entgegengenommen. (ah)

