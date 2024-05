POL-GM: Auseinandersetzung auf Parkplatz

Wipperfürth (ots) - In Wipperfürth-Hämmern hat sich am Montagmorgen (13. Mai) ein 61-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Remscheider fuhr um 8:20 Uhr mit seiner Yamaha auf der Straße "Elbertshagen" aus Richtung Altenholte kommend in Fahrtrichtung Isenburg. Als er die Einmündung Arnsberg passierte, kam von rechts eine 46-jährige Wipperfürtherin, die mit ihrem VW von der ...

