LPI-GTH: Nicht zugelassen

Stadtilm (ots) - Am Samstag Mittag befuhr eine 74 jährige Renault-Fahrerin die Auffahrt zur B90 in Fahrtrichtung Autobahn A71 und missachtete dabei die Vorfahrt. In der weiteren Folge kam es zu einer Kollision mit einer 50 jährigen Mercedes-Fahrerin, die bereits auf der B90 in Richtung Autobahn fuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Stadtilm kam zum Einsatz, um ...

