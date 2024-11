Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rauschgift und Dealergeld sichergestellt

Am Dienstag fand die Polizei bei Personenkontrollen Haschisch und Marihuana. Den Drogendealer nahm die Polizei vorläufig fest.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr kontrollierte die Polizei in der Ulmer Innenstadt drei Personen im Alter von 27, 35 und 45 Jahren. Die hielten sich unterhalb der Zinglerbrücke im Bereich des Fuß- und Radweges beim Apothekergarten auf. Bei der Kontrolle kam den Polizisten der Geruch von Marihuana entgegen. Daraufhin durchsuchten die Beamten die drei Männer. Bei dem 35- und 45-Jährigen konnten die Ermittler geringe Mengen Haschisch und eine Marihuanablüte auffinden. Auch der 27-jährige Algerier hatte Drogen in einer Umhängetasche dabei. Die hatte er laut Zeugen zuvor an die beiden Männer verkauft. Neben dem Rauschgift stellten die Beamten auch Bargeld sicher. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde dem 27-jährigen Drogendealer, der aus dem Landkreis Tuttlingen stammt, ein Platzverweis ausgesprochen. Die Männer wurden auf freien Fuß gesetzt. Der 27-Jährige muss sich nun wegen Unerlaubtem Handel mit Cannabis verantworten.

++++2210204(TH)

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell