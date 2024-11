Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Nachtrag 3 - Drei Gäste einer Bar durch Schüsse verletzt. Ein Gast stirbt

Polizei fahndet nach Mann.

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5878394, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5878553 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5879272) wurde am 02.10.2024 in einem Lokal in der Gartenstraße in Göppingen kurz vor 22 Uhr ein 29 Jahre alter Mann durch Schüsse tödlich verletzt. Zudem wurden zwei weitere Männer ebenfalls durch Schüsse verletzt. Direkt nach der Tat wurde zur Aufklärung der Tat die Sonderkommission Kurz eingerichtet. Die Ermittlungen laufen seither auf Hochtouren. Neben umfangreichen Spurensicherungen am und im Umfeld des Tatorts wurden auch zahlreiche Zeugen befragt. Zudem wurden auch die möglichen Abläufe der Tat durch Spezialisten rekonstruiert. Die Kriminalpolizei Ulm geht den erlangten Erkenntnissen weiterhin nach, um die Tat aufzuklären. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen wurden auch vorhandene Videoaufnahmen im Tatortbereich durch die Polizei gesichtet. Hierbei konnten Bilder eines Mannes gesichert werden, der bislang nicht identifiziert werden konnte. Dieser hielt sich im Tatzeitraum in Tatortnähe auf. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann mit der Tat in Verbindung gebracht werden oder in sonstiger Weise etwas zur Tataufklärung beitragen kann. Das Amtsgericht Ulm genehmigte die Veröffentlichung der Lichtbilder mit Beschluss vom 06.11.2024.

Der ca. 18 - 24 Jahre alte Mann trug zum Aufnahmezeitpunkt der Bilder wohl schwarze oder dunkle Kleidung. Er ist zudem ca. 175 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er hat dunkles, etwa schulterlanges Haar, welches gebunden werden kann.

Die Kriminalpolizei Ulm bittet nun Zeugen, die den Mann kennen oder etwas zu seinem Aufenthaltsort sagen können, sich über das eingerichtete Hinweistelefon unter 0731-188-4999 zu melden.

Nach Einschätzung der Polizei liegen derzeit weiterhin keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung durch den flüchtigen Täter vor. Auch ein Zusammenhang mit Konflikten von kriminellen Gruppen im Großraum Stuttgart in der Vergangenheit wird im Rahmen der Ermittlungen weiterhin geprüft.

Die Polizei sucht auch weiterhin Zeugen, die über die Angaben zu den veröffentlichten Lichtbildern hinaus Hinweise zum Täter oder zum Tatablauf machen können. Diese werden gebeten, sich über das Hinweistelefon oder unter Tel. 0731 188-0 zu melden.

HINWEIS! Bei den Fahndungsbildern handelt es sich um Originalaufnahmen zur Nachtzeit. Die dargestellte Farbe der Bekleidung kann deshalb abweichen. Die gesuchte Person trug mutmaßlich schwarze / dunkle Bekleidung.

Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1441

Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

