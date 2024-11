Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Adelberg - Holzdiebe am Werk

Mehrere Festmeter Holz entwendeten Unbekannte die vergangenen Tage aus einem Wald bei Adelberg.

Ulm (ots)

Die Holzdiebe waren die vergangenen Tage in einem Waldstück neben der L1147 zwischen Adelberg und Rechberghausen zu Gange. Der genaue Tatort befindet sich kurz nach der Serpentine nach der Zachersmühle. Das Holz lag an einem Waldweg links der L1147 in Fahrtrichtung Adelberg. Von dort stahlen die Unbekannten mehrere Festmeter Holz. Ein Zeuge entdeckte die Tat und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Diebstahl geschah wohl zwischen Samstag 2.11., 16 Uhr und Samstag 9.11, 18 Uhr. Die Unbekannten hatten die Baumstämme wohl mit Maschinen zerkleinert. Kleinere Stämme ließen sie am Tatort zurück. Der Polizeiposten Rechberghausen (Tel. 07161/959306) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen, denen im Wald neben der L1147 verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, die in den vergangenen Tagen Holz aus dem Wald transportierten. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.

++++2206018(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell