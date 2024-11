POL-UL: (UL) Heroldstatt - Kanister illegal entsorgt / Ein Unbekannter entsorgte in den vergangenen Tagen einen Kanister mit Altöl bei Heroldstatt an der B28.

Ulm (ots) - Die KTM stand in einer Tiefgarage in der Schloßhofstraße. Zwischen Sonntag und Dienstag gelangte ein Unbekannter in die Tiefgarage und entwendete das Motorrad. Das war wohl mit Schlössern gesichert. Wie die KTM abtransport wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die ...

mehr