POL-NE: Bargeld aus Wohnungen entwendet

Neuss / Grevenbroich (ots)

Am Montag (04.11.), zwischen circa 16:30 Uhr und 19:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Neusser Straße in Grevenbroich. Die mutmaßlichen Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde Bargeld entwendet.

In eine Wohnung an der Gleiwitzer Straße in Grevenbroich versuchten am Montag, zwischen 11:55 Uhr und circa 12:00 Uhr, drei unbekannte Personen einzubrechen. Die Tatverdächtigen hebelten ein Fenster auf. Eine Zeugin konnte die Personen dabei beobachten und verständigte die Polizei. Als den mutmaßlichen Einbrechern die Zeugin auffiel, verließen sie die Örtlichkeit in Richtung des Spielplatzes. Eine Tatverdächtige habe langes hellbraunes Haar, welches zu einem Zopf gebunden war. Sie sei circa 177 Zentimeter groß und circa 30 Jahre alt. Sie sei schlank und trug eine grün-karierte Jacke. Eine zweite Tatverdächtige sei ebenfalls schlank und habe kurze dunkelblonde Haare. Der dritte Tatverdächtige sei männlich und circa 180 bis 185 Zentimeter groß. Er sei circa 30 Jahre alt und habe schwarze Haare, welche gelockt und an den Seiten kurz seien. Er sei schlank und soll eine schwarze Lederjacke sowie Jeans getragen haben.

Ebenfalls am Montag, zwischen 15:00 Uhr und 20:35 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Straße "Am Goldberg" in Neuss. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten durch Aufhebeln der Balkontür Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Sollten auch Sie verdächtige Beobachtungen machen, ist die Polizei unter der genannten Rufnummer 24/7 erreichbar. In akuten Notfällen rufen sie die Notrufnummer 110 an.

Im Schutze der nun immer früher anbrechenden Dunkelheit sind Einbrecher vermehrt aktiv. Sie suchen nach leeren Objekten - eine Anwesenheitssimulation, etwa in Form von per Zeitschaltuhr gesteuerter Beleuchtung, kann helfen, sie abzuschrecken. Wichtig ist außerdem eine ausreichende mechanische Sicherung von Fenstern, Türen und anderen Einstiegsmöglichkeiten. Hierzu berät die Polizei kostenlos und herstellerneutral Mieter und Hausbesitzer vor Ort. Ein entsprechender Termin kann vereinbart werden unter der Rufnummer 02131 3000.

