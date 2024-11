Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kerzen lösen Balkonbrand aus

Meerbusch (ots)

In der Nacht zu Sonntag (3.11.) kam es auf einem Balkon am Hohegrabenweg in Meerbusch-Büderich zu einem Feuer. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ging das Feuer von auf dem Balkon aufgestellten Kerzen aus. Durch das Feuer entstand Sachschaden sowohl an der betroffenen Wohnung wie auch an der Nachbarwohnung und an Teilen der Hausfassade. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Gerade mit Blick auf die anstehende Weihnachtszeit warnt die Polizei des Rhein-Kreis Neuss vor der Gefahr, die bei fahrlässigem Umgang von offenem Feuer ausgehen kann. Kerzen sind vor allem im Winter häufige Brandursachen.

Hier sind ein paar Tipps, die Brände verhindern können:

- Kerzen und Teelichter sollten stets auf einer festen, nicht brennbaren Unterlage abgestellt werden - etwa auf Keramik oder Stein.

- Zu Gardinen, Lampenschirmen und brennbarer Dekoration sollte ein ausreichender Abstand gewahrt werden.

- Niedergebrannte Kerzen sollten rechtzeitig ausgewechselt werden.

- Kerzen sollten immer in einem Abstand von mindestens zehn Zentimetern zueinander aufgestellt werden - sonst besteht das Risiko, dass sie schmelzen und brennende Teile herunterfallen.

- Kinder oder Haustiere sollten nicht unbeaufsichtigt mit brennenden Kerzen gelassen werden und keinen Zugang zu Streichhölzern oder Feuerzeugen haben.

- Wenn Sie ein Zimmer verlassen, sollten Kerzen gelöscht werden.

