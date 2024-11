Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfallflucht nach Kollision mit Bus - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (31.10) ist es in Neuss zu einer Kollision zwischen einem Bus und einem PKW gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Bus gegen 14 Uhr auf der Zollstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Promenadenstraße überfuhr demnach ein entgegenkommender PKW die durchgezogene Fahrbahnmarkierung und touchierte den Bus nach Angaben des Busfahrers mit seinem Außenspiegel. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Mercedes, Modell CLA, gehandelt haben. Der unbekannte Fahrer entfernte sich in Richtung Neusser Hafen.

Ob durch den Vorfall ein Sachschaden entstanden ist, konnte nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei ist deswegen auf der Suche nach dem Mercedesfahrer sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell