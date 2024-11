Ulm (ots) - Am gestrigen Montag gegen 19.45 Uhr wurde die Polizei in die Hohenstaufenstraße in Göppingen gerufen. Dort lag ein blutender Mann vor einem Wohngebäude. Er hatte mutmaßlich Stichverletzungen am Oberkörper. Für ihn kam jede Hilfe zu spät und er verstarb. Zahlreiche Polizeikräfte rückten an und ...

mehr