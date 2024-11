Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag erlitt ein 43-Jähriger bei einem Unfall in Ingoldingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 8.45 Uhr war ein 63-jähriger BMW-Fahrer in der Lindenstraße unterwegs. An der Kreuzung hielt er zunächst an. Dann bog er nach links in die Steinhauser Straße ein. Dabei übersah er wohl einen 35-jährigen Mercedes-Fahrer. Der kam von links und hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Durch die Kollision erlitt der 25-Jährige Beifahrer im Mercedes leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Polizei Bad Schussenried nahm den Unfall auf. Den Schaden an dem BMW schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro, den am Mercedes auf 7.000 Euro.

