Am Dienstag wurde eine junge Frau in Göppingen angegangen.

Gegen 6.15 Uhr war die 21-Jährige in zu Fuß in der Querstraße unterwegs. Plötzlich wurde sie von hinten von einem Unbekannten umfasst und am Oberkörper berührt. Die Frau begann zu schreien und der Unbekannte ließ von ihr ab und flüchtete. Der Unbekannte rannte in Richtung Kellereistraße weg. Er soll etwa 20 bis 30 Jahre alt, 170cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte helles Haar. Bekleidet war er wohl mit einer dunklen Jacke und hatte einen schwarzen Schlauchschal über die Nase gezogen. Das Polizeirevier Göppingen (Telefon 07161/632360) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

