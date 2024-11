Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag 04.11.2024

++Leblose Person in Emder Stadtgraben++Diebstahl einer Geldbörse in Leer++Verkehrsunfallflucht in Weener++Unfallflucht durch Radfahrer++Beschädigte Bushaltestelle in Jemgum++

Leblose Person im Emder Stadtgraben

Emden - Am Freitag wurden zwei Bootsfahrende auf eine leblose Person im Wasser des Emder Stadtgrabens aufmerksam und verständigten umgehend die Polizei. Die verstorbene männliche Person konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen und im Anschluss identifiziert werden. Die Todesursache ist bislang noch unklar und die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

Diebstahl einer Geldbörse in Leer

Leer - Am Donnerstag den 24.10. war eine Geschädigte in der LIDL-Filiale in der Heisfelder Straße einkaufen. Nachdem sie das Geschäft verlies, legte sie ihren Einkauf in den Kofferraum, lies diesen geöffnet und brachte den Einkaufswagen weg. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse entwendet worden ist. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Verkehrsunfallflucht in Weener

Weener - Am Sonntag den 20.10.24, gegen 00:50 Uhr, ist es in der Friesenstraße zu einem Unfall gekommen. Der alleinbeteiligte PKW ist offensichtlich mit einem Baum kollidiert. Bei Eintreffen der Polizei waren jedoch weder der verantwortliche Fahrer, noch der PKW vor Ort. Zeugen machten die Polizei darauf aufmerksam, dass sich das Fahrzeug in der Störtebekerstraße befinden würde. Das Fahrzeug wurde dort mit erheblichen Schäden abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Unfallflucht durch Radfahrer

Emden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Auricher Straße, Höhe Nr. 18, ein abgeparkter PKW beschädigt. Nach Inaugenscheinnahme der Unfallschäden hat vermutlich ein Radfahrer den Geh- und Radweg in Richtung Hinte befahren und dabei das abgeparkte Fahrzeug touchiert. Sollten sie etwas zu dem Sachverhalt sagen können, melden sie sich bitte umgehend bei der Polizei.

Beschädigte Bushaltestelle in Jemgum

Jemgum - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die Verglasung der Bushaltestelle in der Midlumer Straße in Jemgum zerstört. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

