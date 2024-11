Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 02.11.2024

Leer (ots)

++Trunkenheitsfahrt++Verkehrsunfallfluchten++Handgreifliche Auseinandersetzung++

Trunkenheitsfahrt

Emden - Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen gegen 01:40 Uhr auf der Großen Straße mussten die Polizeibeamten bei einer 39-jährigen Pkw-Führerin aus dem Saterland eine erhebliche Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest führte zu einem Ergebnis von 2,06 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Verkehrsunfallfluchten

Emden - Am Freitag wurde in der Zeit von 12-13 Uhr ein neuwertiger dunkelblauer VW Golf mit Norder-Kennzeichen beschädigt. Der Pkw stand geparkt auf dem Parkplatz eines namhaften Elektronikmarktes an der Fritz-Reuter-Straße. Die rechte Beifahrertür wurde stark verschrammt. Der Verursacher ist jedoch weggefahren, ohne sich beim Geschädigten zu melden oder der Polizei Kenntnis zu geben. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Bunde - Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:30 Uhr auf der Neuschanzer Straße zu einem Verkehrsunfall, dessen Verursacher nach einem kurzen Gespräch mit dem Geschädigten davongefahren ist. Der 56-jährige Geschädigte aus Weener fuhr mit seinem Pkw Renault auf der Neuschanzer Straße in Richtung Ortsmitte und wollte letztlich nach rechts auf einen Großparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes einbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt sein Fahrzeug anhalten. Der o.g. Verursacher fuhr hinter dem Weeneraner und erkannte das Anhalten zu spät und fuhr auf. Dieser war mit einem weißen VW Scirocco mit niederländischen Kennzeichen unterwegs. Zeugen dieses Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Weener.

Handgreifliche Auseinandersetzung mit Zeugensuche

Emden - Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 04:50 Uhr auf dem Rathausplatz nahe der Großen Straße zu einer anfangs verbalen, später jedoch körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen Mann aus Hinte und einem 40-jährigen Mann, wohnhaft in Emden. Nach dem jetzigen Kenntnisstand soll der 38-jährige seinen Kontrahenten geschlagen und auch gewürgt haben. Dieser musste durch den Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter wurde im Nahbereich festgenommen und der Polizeiwache zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,3 Promille. Nach Aufnahme und Erörterung des Sachverhaltes konnte dieser die Dienststelle wieder verlassen. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

