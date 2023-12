POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl aus einem Schuppen Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Hochdruckreiniger und zwei Heckenscheren aus einem Schuppen in der Buchenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen. Lohne - Einbruch In der Zeit zwischen Mittwoch, 13. Dezember 2023, 22.15 Uhr, und ...

