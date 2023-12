Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus einem Schuppen

Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Hochdruckreiniger und zwei Heckenscheren aus einem Schuppen in der Buchenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Einbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch, 13. Dezember 2023, 22.15 Uhr, und Donnerstag, 14. Dezember 2023, 7.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Garage einer Firma in der Dinklager Straße ein und verschafften sich Zugang zu zwei Pkw. Aus diesen entwendeten sie diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - LKW angegangen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 13. Dezember 2023, 14.00 Uhr und Donnerstag, 14. Dezember 2023, 5.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zum Führerhaus eines LKW, welcher im Bergweg stand. Hier wurden u.a. elektronische Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 15. Dezember 2023, gegen 00.00 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Damme in der Großen Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 14. Dezember 2023, gegen 7.45 Uhr, fuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Marschstraße in Richtung Wintermarsch. Zu dieser Zeit fuhr auch eine jugendliche Pedelecfahrerin aus Vechta auf der Straße Wintermarsch in Richtung Franz-Vorwerk-Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen Auto und Pedelec-Fahrerin. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 14. Dezember 2023, gegen 7.50 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Lohne auf dem Bergweg in Richtung Steinfeld. Auf Höhe des Wicheler Flurs wollte ein 60-jähriger Fußgänger aus Lohne den Bergweg zum Wicheler Flur in Richtung Pickerweg überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Auto. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 14. Dezember 2023, zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Parkvorgang einen Peugeot 307, welcher auf einem Parkplatz eines Sonderpostenmarkets in der Lindenstraße stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 14. Dezember 2023, gegen 12.50 Uhr, wollte eine 77-jährige Fahrradfahrerin aus Neuenkirchen-Vörden mit ihrem Fahrrad aus einer Grundstücksauffahrt auf die Straße Am Schulplatz aufbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 75-jährigen Autofahrer aus Neuenkirchen-Vörden. Bei dem Unfall wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Steinfeld - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 09. Dezember 2023, 11.00 Uhr, und Montag, 11. Dezember 2023, 11.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen in der Straße Weuert die Seitenspiegel, sämtliche Reifen, das Türschloss sowie den Lack vom silbernen OPEL Vectra eines 40-jährigen Anwohners. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel. 04442 808460 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr

Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, kam es gegen 18.30 Uhr auf der Dinklager Straße zu einer Nötigung zum Nachteil eines 42-Jährigen aus Quakenbrück. Dieser hatte nach eigenen Angaben den vor ihm fahrenden Pkw überholen wollen, da dieser plötzlich langsamer fuhr und das Warnblinklicht eingeschaltet hatte. Er musste den Überholvorgang mit seinem weißen VW Tiguan auf der Dinklager Straße jedoch abbrechen, nachdem er sich einer unübersichtlichen Kurve genähert hatte. Daraufhin soll der vorausfahrende Fahrer eines schwarzen BMW (X-Reihe) den 42-Jährigen ausgebremst haben. Nachdem beide Fahrzeuge gestanden haben, sollen aus dem Fahrzeug drei bislang unbekannte Männer ausgestiegen sein, einer der Personen habe den Quakenbrücker aus dessen Fahrzeug gezogen. Es seien ihm zudem Schläge angedroht worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: 04442 808460 entgegen.

