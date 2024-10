Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Büdingen: Verkäuferinnen abgelenkt, Handys geklaut

Friedberg (ots)

Vermutlich die gleiche unbekannte Frau lenkte am Mittwoch, 9. Oktober, Verkäuferinnen in zwei verschiedenen Läden ab und entwendete daraufhin insgesamt drei Smartphones im jeweils vierstelligen Wert. Gegen 12 Uhr fragte die Unbekannte auf Französisch zwei Verkäuferinnen in einem Schönheitssalon in der Straße Neustadt nach bestimmten Produkten und nutzte den Moment zur Wegnahme der Handys aus, als beide Frauen in den hinteren Bereich des Ladens gegangen waren. Gegen 13.45 Uhr war es die Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäfts in der Bahnhofstraße, die die Frau geschickt ablenkte und ihr Handy unbemerkt an sich nahm. Die Diebin wird als osteuropäischer Phänotyp und etwa 45 bis 50 Jahre alt beschrieben. Sie ist etwa 170cm bis 175cm groß, hat dunkles, glattes, kinnlanges Haar und trug einen schwarzen Mantel und eine schwarze Jeans. Die Polizei in Büdingen sucht Zeugen: Wem ist die Frau in Büdingen aufgefallen? Wer kann Angaben zu ihrer Identität, ihrem Aufenthaltsort oder zum möglicherweise genutzten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06042/96480.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell