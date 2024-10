Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfall mit drei Verletzten + B3 nach Unfall gesperrt + Handbruch nach Sturz

Friedberg (ots)

Büdingen: Unfall mit drei Verletzten

Auf der B 457 kam es am Dienstag, 8. Oktober, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Gegen 16.40 Uhr geriet ein 42-jähriger BMW X3-Fahrer aus Nidda auf dem Weg von Büches nach Büdingen in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem 1er BMW, den eine 54-jährige aus Büdingen fuhr. Durch den Zusammenstoß schleuderte der 1er gegen einen Mercedes. Die 61-jährige Fahrerin aus Karben kam daraufhin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die anderen beiden Fahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Für alle drei PKW waren Abschlepper von Nöten, der Gesamtschaden liegt bei etwa 86.000 Euro. Zeugen des Unfalls, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies nachzuholen (Telefonnummer 06042/96480).

Friedberg: B3 nach Unfall gesperrt

Knapp zwei Stunden lang kam es aufgrund von Sperrungen nach einem Unfall auf der B3 am Dienstag, 8. Oktober, zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 18.05 Uhr war ein 59-jähriger Audi-Fahrer aus Ranstadt aus unbekannter Ursache in Höhe der Abfahrt Friedberg-Ockstadt in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte der Audi mit einem in südlicher fahrenden Ford, den eine 59-jährige aus Niddatal lenkte. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und von einem RTW ins Krankenhaus gebracht. Für den schwer verletzten Audi-Fahrer kam ein Rettungshubschrauber zum Unfallort. Beide PKW mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird insgesamt auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Die B3 war gegen 20 Uhr wieder komplett frei. Zeugen des Unfalls, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies nachzuholen (Telefonnummer 06031/6010).

Münzenberg: Handbruch nach Sturz

An der Kreuzung Am Viehtrieb/ Sandgasse beim Sportplatz bremste am Montag, 7. Oktober, eine Radfahrerin gegen 16.40 Uhr stark ab, um eine Kollision mit einem PKW zu verhindern. Durch das Bremsmanöver stürzte die 31-jährige aus Münzenberg und zog sich einen Knochenbruch in der Hand zu. Zu einer Berührung mit dem PKW kam es nicht, der oder die Unbekannte setzte die Fahrt in der Sandgasse in südliche Richtung unbeirrt fort. Wahrscheinlich handelte es sich um eine ältere Fahrerin mit grauen Haaren, die in einem dunklen PKW, vermutlich ein VW Golf Plus, unterwegs war. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann die Angaben zum PKW ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06033/7043-4011.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

