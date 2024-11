POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 03.11.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 03.11.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahrrad unter Gewaltanwendung entwendet ++ Spielkonsolen aus Wohnung entwendet ++ Strohballen in Brand geraten ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Rhauderfehn - Fahrrad unter Gewaltanwendung entwendet

Rhauderfehn - Am gestrigen Abend kam es gegen 18:50 Uhr am Busbahnhof in der Straße "Am Bahnhof" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe von zwei jungen Männern und einem 16-Jährigen aus Rhauderfehn. Nach derzeitigen Ermittlungen kam es zwischen der Personengruppe und dem Rhauderfehntjer zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in einem Handgemenge endete. Zunächst wurde der 16-Jährige von einer Person geschubst. Danach wurde ihm das Fahrrad entnommen und er erhielt einen Faustschlag in das Gesicht. Die beiden Personen flüchteten fußläufig. Das Fahrrad konnte im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Gegen die beiden männlichen Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Personen sind sich offenbar bekannt.

Leer - Spielkonsolen aus Wohnung entwendet

Leer - Unbekannte Täter drangen am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hermann-Lange-Ring ein. Durch Aufhebeln einer Balkontür wurde sich Zugang zur Wohnung verschafft und zwei Spielkonsolen entwendet. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn - Strohballen in Brand geraten

Ostrhauderfehn - Der Brand von rund 60 Strohballen sorgte in der heutigen Nacht im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr für einen Einsatz bei der Feuerwehr und Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache fingen die Strohballen, die auf einer Weidefläche im Moorweg gelagert waren, Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

Emden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Emden - 1,1 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtestes, welcher nach einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall bei einem 21-jährigen Fahrer eines Pkw Mercedes durchgeführt wurde. Der 21-Jährige befuhr die Klaus-Groth-Straße und beabsichtigte nach links auf die A31 in Fahrtrichtung Emden zu fahren. Beim Abbiegen kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in die Berme. Neben dem Pkw wurde auch ein Verkehrsschild der Autobahn beschädigt. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

