Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Adventskonzert des Polizeiorchesters Thüringen

Erfurt

Wie in jedem Jahr lädt das Polizeiorchester Thüringen am 1. Advent (Sonntag, 3.12.2023) zum Adventskonzert auf den Erfurter Domberg. In der Severikirche erklingen, gespielt von den Musikern des Polizeirochesters unter Leitung von Christian Beyer, Stücke zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Dabei spannt das Polizeiorchester den Bogen von historischen Titeln wie "Schmückt die Säle" (Deck the Halls) bis hin zu White Christmas. Der Besuch des Konzerts ist für jedermann kostenfrei möglich, der Einlass erfolgt im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Das Konzert beginnt 16:00 Uhr und dauert ungefähr eine Stunde.

Das Polizeiorchester Thüringen ist eines der ältesten Polizeiorchester Deutschlands. Ihm gehören in der aktuellen Besetzung als symphonisches Blasorchester gut 30 Musikerinnen und Musiker an. Die künstlerische Leitung obliegt seit 2020 Christian Beyer.

