Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: schwerer Motorradunfall

Brotterode (ots)

Am Samstagvormittag fuhr ein 20jähriger, ortsunkundiger Motorradfahrer mit seiner Maschine aus Richtung Tabarz kommend in Richtung Brotterode. In einer Kurve passte die Konstellation regennasse Fahrbahn und gefahrene Geschwindigkeit nicht zusammen, so dass er die Kontrolle über das Motorrad verlor und mit der Leitplanke kollidierte. Beim anschließenden Sturz auf die Schulter verletzte er sich so schwer, dass er zu weiteren Behandlung ins Klinikum Schmalkalden verbracht werden musste. Der entstandene Sachschaden an Leitplanke und Motorrad wird auf etwa 3.000 EUR geschätzt. Die beeinträchtigung für den fließenden Verkehr hielten sich während der Unfallaufnahme in Grenzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell