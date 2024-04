POL-PDKL: Fahrt beendet - Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Lauterecken (ots) - Am Freitag, 26.04.2024 in der Zeit von 12.00 Uhr - 13.00 Uhr kam es in der Saarbrücker Straße in Lauterecken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter weißer Lkw wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, offensichtlich im Vorbeifahren, an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Zeugen im Hinblick auf den genannten Unfall werden gebeten sich mit der ...

