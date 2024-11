Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Zu weit links gefahren und gerammt

Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Montag bei Ebersbach/Fils.

Um 18.10 Uhr war ein 81-Jähriger mit seinem Mercedes auf der L1152 von Ebersbach in Richtung Schlierbach unterwegs. Ihm kam der Seat einer 47-Jährigen entgegen. Die Autos stießen im jeweils vorderen linken Bereich zusammen. Während der Seat quer auf der Straße zum Stehen kam, schlitterte der Mercedes rund 100 Meter an der Leitplanke entlang. Da sich die Fahrertür des Mercedes in den Leitplanken verkeilte, musste der Senior von der Feuerwehr aus einem Mercedes befreit werden. Beide Fahrenden wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppern geborgen werden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 6.000 Euro. Sie ermittelt nun die genaue Ursache des Unfalls und bittet unter Tel. 07161/93810 um Hinweise. Denn beide Fahrenden gaben an, dass der Andere auf ihre Seite gekommen sei. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die L1152 bis 20.15 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der wirkenden Kräfte meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot drohen Bußgelder und Punkte in Flensburg.

