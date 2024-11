Ulm (ots) - Am Vormittag rückte die Feuerwehr in die Straße An der Weide aus. Dort geriet gegen 10.20 Uhr der Mercedes eines Autofahrers während der Fahrt in Brand. Der 78-Jährige parkte sein Fahrzeug und brachte sich in Sicherheit. Kurz darauf stand das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. ...

