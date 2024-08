Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Vermisstensuche nach einem Kind

Kerzenheim (ots)

Am Samstag, dem 17.08.2024, wurde in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 17.30 Uhr eine große Vermisstensuche in Kerzenheim durchgeführt. Eine Mutter hatte ihr 13-jähriges Kind mit Handicap bei der Polizei als vermisst gemeldet. Es wurde sofort eine großangelegte Vermisstensuche in Kerzenheim und den angrenzenden Gemeinden organisiert und durchgeführt. An der Suche war die Polizei mit Polizeihubschrauber, die Polizeihundestaffel, Feuerwehren der VG Eisenberg, die Rettungshundestaffel Donnersberg und weitere Einsatzkräfte beteiligt.

Das Kind konnte wohlbehalten aufgefunden und seiner Familie übergeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell