POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht - Unfallzeug*innen gesucht

Bolanden (ots) - In der Nacht von Montag, den 05.08.2024, auf Dienstag, den 06.08.2024, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Grabenacker einzubrechen. Es blieb beim Versuch, da das angegangene Fenster dem Einbruchsversuch standhielt. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail auf hiesiger Dienststelle zu melden. Rückfragen bitte ...

