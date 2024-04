POL-OG: Biberach, Prinzbach - Von der Fahrbahn abgekommen

Gernsbach (ots) - Am Sonntag kam es gegen 11:30 Uhr in der Igelbachstraße zu einem Tankbetrug. Der Fahrer eines Mazdas hatte sein Fahrzeug offenbar vollgetankt und ist anschließend lediglich zum Bezahlen einer Zeitschrift an die Kasse der Tankstelle gegangen. In der Folge entfernte er sich, ohne die Tankfüllung zu bezahlen. Da es einer Mitarbeiterin gelang das Kennzeichen zu notieren, konnte die Polizei den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Gegen den Mann wurde ein ...

