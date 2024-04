Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Rettungseinsatz wegen eines defekten Sicherungskasten

Baden-Baden, Haueneberstein (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen fing am Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr, ein Sicherungskasten eines Sportvereins in der Eberbachstraße an zu qualmen. Grund hierfür war offenbar lediglich die Betätigung der Sicherungen durch ein Vereinsmitglied. Als der Kasten plötzlich zu Qualmen beging, wurden alle Sicherungen sofort zurück geschaltet. Die Feuerwehr, ein Rettungswagen und Mitarbeiter der Stadtwerke Baden-Baden wurden zuvor alarmiert. Es kam zu keinem Gebäude- und Personenschaden, lediglich der Sicherungskasten wies Verschmorungen auf. /su

