POL-OG: Neuried, Altenheim - Diebstahl aus zwei Pkw, Zeugen gesucht

Wolfach (ots) - Eine Polizeistreife wollte am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Fischerbach und Hausach den Fahrer eines Opels kontrollieren. Trotz Anhaltezeichen flüchtete der Autofahrer bis Wolfach wo er sich im Bereich der Bahnhofstraße in einer Sackgasse festfuhr. Nachdem der Fahrzeuglenker sich zunächst in seinem Auto einschloss versuchte er wieder zu flüchten und beschädigte ...

