Am Montag rückte die Feuerwehr in Allmendingen zu einem Fahrzeugbrand aus.

Am Vormittag rückte die Feuerwehr in die Straße An der Weide aus. Dort geriet gegen 10.20 Uhr der Mercedes eines Autofahrers während der Fahrt in Brand. Der 78-Jährige parkte sein Fahrzeug und brachte sich in Sicherheit. Kurz darauf stand das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausgebrochen ist, wissen die Ermittler noch nicht. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt für den Brand ursächlich gewesen sein. Schon während der Fahrt beobachteten Zeugen Flammen aus dem Motorraum schlagen. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

