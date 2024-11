Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Kontrolle über Motorrad verloren

Gegen einen Bordstein fuhr am Montag ein Biker in Riedlingen.

Ulm (ots)

Ein 18-Jähriger war kurz vor 13 Uhr mit seiner Yamaha in der Bahnhofstraße unterwegs. Da er wohl unaufmerksam war, stieß er im Bereich einer Verkehrsinsel gegen den Bordstein. Der Fahrer stürzte samt Motorrad auf die Straße. Er zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen schätzt den Schaden an der total beschädigten Yamaha auf rund 5.000 Euro.

++++2199617

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell