POL-S: Parfüm gestohlen - Rabiater Dieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (08.10.2024) in einem Drogeriegeschäft an der Herrenberger Straße ein Parfüm gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt. Eine 48-jährige Mitarbeiterin eines Drogeriegeschäfts sprach gegen 10.45 Uhr den Unbekannten an, nachdem er zwei Parfums aus dem Regal nahm und sie in seine Tasche legte. Daraufhin stieß der Mann die Angestellte in ein Regal und flüchtete mit der Beute Richtung Bahnhof. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Bei dem Gerangel verletzte sich die Mitarbeiterin leicht. Der Flüchtige ist schlank und etwa 180 Zentimeter groß hat dunkelblonde oder hellbraune Haare mit einem Topfschnitt und trug eine hellgraue Jogginghose sowie ein dunkelgraues Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Az.: ST/1964942/2024

