Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nacht der Bewerber bei der Stuttgarter Polizei

Stuttgart (ots)

Mit der "Nacht der Bewerber" bietet die Polizei am Freitag, 18.10.2024, von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr auf dem Areal des Polizeipräsidiums Stuttgart allen interessierten Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Angehörigen die Möglichkeit, den Polizeiberuf näher kennenzulernen. Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Stuttgart wird an diesem Abend über den Polizeiberuf, die Einstellungsvoraussetzungen, die Ausbildung und das Bachelorstudium informieren. Zusätzlich gibt es ein interessantes Rahmenprogramm, das die vielfältigen Aufgaben des Polizeiberufs zeigt. Hier bekommen die Teilnehmer Einblicke in die Arbeit der Kriminalpolizei, der Polizeihundeführerstaffel, des Verkehrs- und Streifendiensts. Außerdem haben sie die Möglichkeit, Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung hautnah zu erleben. Die Einstellungsberatung beantwortet vor Ort individuelle Fragen und steht für persönliche Gespräche bereit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kostenlose Parkplätze stehen direkt am Polizeipräsidium, Hahnemannstraße 1, zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell