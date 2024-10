POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Vaihingen/-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind am Sonntag (06.10.2024) oder Montag (07.10.2024) in Wohnungen an der Emilienstraße, der Straße Am Feldrand und der Engelbergstraße eingebrochen. An der Emilienstraße gelangten die Täter zwischen Sonntag, 20.00 Uhr und Montag, 17.15 Uhr auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus. Im dritten Obergeschoss hebelten sie eine Wohnungstür auf, durchwühlten die ...

